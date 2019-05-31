Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина не будет открывать в России участки во время выборов в Раду 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: RT на русском
Украинская сторона не будет открывать зарубежные избирательные участки для украинцев в России в рамках выборов в Верховную раду. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что участки в России были ликвидированы в связи с «существованием рисков и угроз проведению выборов на этих участках».
В украинском МИД добавили, что на территории России «невозможно обеспечить избирательный процесс в соответствии с принципами и стандартами», установленными украинским законодательством.
Украинцам, находящимся в России, порекомендовали голосовать по месту регистрации на Украине или на избирательных участках при посольствах страны в Грузии, Казахстане и Финляндии.
Досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала первого кандидата на выборах в Верховную раду.
RT на русском: последние новости
об обострении ситуации на Балканах МИД России сообщил о расширении чёрного списка представителей ЕС В Кремле заявили об отсутствии условий для встречи в нормандском формате
Комментарии
Политика , В мире , Кавказ , Конфликты , Украина , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пренебрежительное отношение»: Косово разозлило Россию23
Только один флаг: Косово выдвинуло ультиматум ЕС137
Гибель МН17: Вину России поставили под сомнение400
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос757
Канадский военный самолет засекли над Москвой41
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:06
Журналистов пустили на борт «запасного Пентагона»
Армия В мире
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение