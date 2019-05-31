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Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая призвала россиян облачиться в национальные костюмы, чтобы таким способ отметить День России и показать единство страны.
Я лично мечтаю, чтобы 12 июня стал праздником, когда люди выходят в национальных костюмах. Девочки — в русских сарафанах. Это не просто красиво! Это духовное наполнение, — сказала Яровая.
Политик напомнила, что в отдельных регионах страны есть такое опыт. Кроме того, она подчеркнула, что у нас многонациональная страна, не ставшая «колониальным котлом» для завоеванных народов, и в этом наше достоинство, передаёт «Политика Сегодня».
Как ранее писал News.ru, Ирина Яровая прокомментировала заявление Госдепа США об указе президента РФ, предусматривающем упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса. По её словам, Россия отстаивает позиции гуманизма, уважения и защиты общечеловеческих ценностей, а также защиты демократии «с человеческим лицом, а не с лицом Госдепа».
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Комментарии7
Политика , Общество , Ирина Яровая , Госдеп США , Госдума
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