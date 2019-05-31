Яровая предложила в День России всем выйти на улицу в национальных костюмах

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая призвала россиян облачиться в национальные костюмы, чтобы таким способ отметить День России и показать единство страны.

Я лично мечтаю, чтобы 12 июня стал праздником, когда люди выходят в национальных костюмах. Девочки — в русских сарафанах. Это не просто красиво! Это духовное наполнение, — сказала Яровая.

Политик напомнила, что в отдельных регионах страны есть такое опыт. Кроме того, она подчеркнула, что у нас многонациональная страна, не ставшая «колониальным котлом» для завоеванных народов, и в этом наше достоинство, передаёт «Политика Сегодня».