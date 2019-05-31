В Кремле рассказали об уменьшении количества иноагентов в России

Количество общественных организаций, находящихся в реестре иностранных агентов каждый год уменьшается. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко . По его мнению, это связано с растущей поддержкой государства сектора НКО.

“Здесь, наверное, разные причины в этом есть, но считаю, что в том числе для тех, кто хочет действительно помогать людям, все больше возможностей получить такое финансирование, не связывая себя обязательством перед иностранными организациями, мотивы которых бывают разными”, — заявил он в ответ на вопрос журналистов о влиянии конкурса президентских грантов на количество иностранных агентов.

Кириенко также добавил, что в первом конкурсе этого года среди победителей конкурса 4 НКО, включенных в реестр иноагентов.

“У них хорошие социально-ориентированные проекты. Но когда эксперты голосуют, они понятия не имеют, находится какая-то организация в реестре или нет. У нас также есть еще 4 организации, которые были иностранными агентами, но отказались от иностранного финансирования, а сейчас они получили довольно значимую поддержку в виде президентских грантов. Но получили ее не за то, что отказались от статуса иностранных агентов, а за то, что они дали интересные и значимые для людей проекты”, — пояснил представитель Кремля.

В пятницу Сергей Кириенко провел заседание Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ, на котором были объявлены победители первого конкурса этого года.