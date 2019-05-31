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Правительство установило норматив затрат на соцпомощь на текущий год 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство России в 2019 году установило норматив затрат в месяц на социальную помощь в виде лекарств, медицинских изделий и лечебного питания, в размере 860,6 рубля на человека, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2018 году норматив составлял 823,4 рубля ежемесячно.
"Установить, что в 2019 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виду социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, составляет 860,6 рубля", — говорится в документе.
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