В здании Госдумы летом обследуют пустоты в фундаменте

Работы по реконструкции в здании Госдумы в летний период не планируются, здание будет обследовано с учетом обнаруженных пустот в фундаменте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова

Ранее Крылова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что здание ГД может быть признано аварийным, сообщила РИА Новости, что объемы и сроки работы по реконструкции здания Госдумы на Охотном ряду в Москве будут определены по результатам заключения рабочей группы и Главгосэкспертизы. Сейчас создана рабочая группа с участием представителей профильных институтов.

Позже вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опубликовал видео, на котором запечатлены пустоты в фундаменте здания Государственной Думы.

"Подтверждаю, что активная фаза реконструкции в летний период пока не планируется. Специалисты будут обследовать эти пустоты и принимать решение о дальнейших действиях", — сказала Крылова.

Она добавила, что при принятии мер будут исходить в том числе из вопросов безопасности, а также учитывать, что здание Госдумы является памятником архитектуры.