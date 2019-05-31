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В здании Госдумы летом обследуют пустоты в фундаменте 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работы по реконструкции в здании Госдумы в летний период не планируются, здание будет обследовано с учетом обнаруженных пустот в фундаменте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова.
Ранее Крылова, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что здание ГД может быть признано аварийным, сообщила РИА Новости, что объемы и сроки работы по реконструкции здания Госдумы на Охотном ряду в Москве будут определены по результатам заключения рабочей группы и Главгосэкспертизы. Сейчас создана рабочая группа с участием представителей профильных институтов.
Позже вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опубликовал видео, на котором запечатлены пустоты в фундаменте здания Государственной Думы.
"Подтверждаю, что активная фаза реконструкции в летний период пока не планируется. Специалисты будут обследовать эти пустоты и принимать решение о дальнейших действиях", — сказала Крылова.
Она добавила, что при принятии мер будут исходить в том числе из вопросов безопасности, а также учитывать, что здание Госдумы является памятником архитектуры.
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Комментарии
Политика , Игорь Лебедев , Елена Крылова , Госдума , РИА Новости
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