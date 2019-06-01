В Госдуме назвали условия участия России в ПАСЕ

Госдуме заявили, что российская делегация может поехать на предстоящую сессию ПАСЕ. Об этом сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости

По его словам, делегация россиян может принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы . Она состоится 3 июня.

Однако для этого необходимо соблюсти несколько условий.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что потребуются и технические поправки по подтверждению полномочий в течение всего года. Сейчас идут переговоры с представителями политических групп в ПАСЕ, уже состоялся диалог с лидером левых Тини Коксом.

По мнению Слуцкого, в ПАСЕ настроены позитивно, и вероятность выхода из кризиса растет.

«Это нужно не только России, это необходимо прежде всего Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия", — добавил он.

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ незаконно лишили права голоса и части других полномочий после воссоединения Крыма с Россией. В дальнейшем санкции ужесточались.

В ответ Россия прекратила участие в ПАСЕ и заморозила выплаты в бюджет Совета Европы до возобновления своих полномочий. Разрешение кризиса может произойти на предстоящей сессии.