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Россиянин в Косово исполнял свои обязанности, заявил Вершинин 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник миссии ООН в Косово, россиянин Михаил Краснощеков, пострадавший от косово-албанской полиции, находился в этот момент при исполнении своих обязанностей и не подлежит никакому преследованию, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Во вторник Краснощеков пострадал от действий косово-албанской полиции, у него диагностированы переломы скуловой кости и верхней челюсти. Позднее он был доставлен в Белград на лечение. Власти Косово заявили, что будут добиваться лишения его статуса неприкосновенности сотрудника ООН.
"В данном случае речь идёт о вызывающей акции и мы исходим из того, что представители ООН, в том числе российский представитель, находились при исполнении своих обязанностей, таким образом просто не могут подпадать под какие-либо наказания", — сказал Вершинин.
Он добавил, что "мы считаем, что ООН должна в полной мере защищать деятельность своих представителей".
Замминистра сообщил, что МИД "естественно, предпринял и продолжит предпринимать необходимые демарши дипломатического плана, в том числе с ООН".
"Мы настаивали и получили заверения в том, что будет проведено расследование — она начато, как мы понимаем, пока итогов его нет, но мы будем внимательно следить с тем, чтобы правда восторжествовала и чтобы не было нанесено никакого ущерба, как нашим представителям, так и престижу ООН", — заключил Вершинин.
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Комментарии
Политика , Сергей Вершинин , МИД , ООН
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