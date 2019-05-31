Россиянин в Косово исполнял свои обязанности, заявил Вершинин

Сергей Вершинин. Сотрудник миссии ООН в Косово, россиянин Михаил Краснощеков, пострадавший от косово-албанской полиции, находился в этот момент при исполнении своих обязанностей и не подлежит никакому преследованию, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ

Во вторник Краснощеков пострадал от действий косово-албанской полиции, у него диагностированы переломы скуловой кости и верхней челюсти. Позднее он был доставлен в Белград на лечение. Власти Косово заявили, что будут добиваться лишения его статуса неприкосновенности сотрудника ООН.

"В данном случае речь идёт о вызывающей акции и мы исходим из того, что представители ООН, в том числе российский представитель, находились при исполнении своих обязанностей, таким образом просто не могут подпадать под какие-либо наказания", — сказал Вершинин.

Он добавил, что "мы считаем, что ООН должна в полной мере защищать деятельность своих представителей".

Замминистра сообщил, что МИД "естественно, предпринял и продолжит предпринимать необходимые демарши дипломатического плана, в том числе с ООН".