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Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа 

RT на русском 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала заявление спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа применялись психологические пытки.
«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений королевства», — написала дипломат.
Ранее Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд жестоких психологических методов воздействия на Ассанжа. Об этом, по его словам, можно судить исходя из состояния журналиста, у которого наблюдаются стресс и явные признаки выраженной психологической травмы.
В настоящее время обвиняемый содержится в британской тюрьме Белмарш.
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Политика , Мария Захарова , МИД , Wikileaks , ООН
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