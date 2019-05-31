Захарова прокомментировала сообщения о пытках в отношении Ассанжа

«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждём официальных объяснений королевства», — написала дипломат.

Ранее Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд жестоких психологических методов воздействия на Ассанжа. Об этом, по его словам, можно судить исходя из состояния журналиста, у которого наблюдаются стресс и явные признаки выраженной психологической травмы.

В настоящее время обвиняемый содержится в британской тюрьме Белмарш.