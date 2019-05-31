Володин едет в Сербию на встречу с Вучичем

Визит назначен на 3 июня.

Володин выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

В ходе визита запланированы встречи Володина с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович.

Ранее Гойкович подчеркнула, что сотрудничество парламентов двух стран является содержательным и успешным, а также отметила необходимость развивать двустороннее сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.