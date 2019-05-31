Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володин едет в Сербию на встречу с Вучичем 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Сербию с рабочим визитом, сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Госдумы.
Визит назначен на 3 июня.
Володин выступит перед депутатами сербского парламента и откроет IV заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.
В ходе визита запланированы встречи Володина с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович.
Ранее Гойкович подчеркнула, что сотрудничество парламентов двух стран является содержательным и успешным, а также отметила необходимость развивать двустороннее сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.
Газета.Ru: последние новости
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМ Партия Зеленского хочет включить США в "нормандский формат" Трамп и Эрдоган договорились о встрече в Японии
Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Газета.Ru , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так рассчитали: Рейтинг Путина резко вырос299
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Запретить въезд: Москва расширяет «черный список»64
Слишком красива для работы138
Против Порошенко возбудили дело о захвате власти17
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
02:40
Скандал на «Евровидении»: Итоги конкурса не пересмотрят
Шоу-бизнес
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
06:07
Беглого банкира связали с убийством миллиардера Минеева
Происшествия
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
04:18
«Лишь бы обвинить Россию»: в Малайзии требуют правды о MH-17
Катастрофы Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение