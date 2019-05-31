Москва расширит список представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию

Россия расширит ответный список представителей стран и институтов ЕС , которым запрещен въезд в Россию, их число доведено до паритетного со списком Евросоюза, говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, в последнее время Европейский союз отметился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера. В ведомстве добавили, что основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников". Как заявили в МИД РФ, Москва неоднократно предостерегала ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций.

"В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия. В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — подчеркнули в ведомстве.