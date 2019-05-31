Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, курировавший экономический блок в правительстве региона, объявил об уходе со своего поста.
Заявление об уходе 31 мая 2019 года подписал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер. Гаттаров объяснил свою отставку желанием двигаться дальше по карьерной лестнице.
Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме, — отметил чиновник.
Гаттаров подчеркнул, что верит в Челябинскую область, в жителей Южного Урала и в их процветание. Он был одним из наиболее влиятельных членов команды экс-главы региона Бориса Дубровского. Официально свой пост чиновник покинет 3 июня.
О предстоящей отставке Руслана Гаттарова впервые заговорили около двух недель назад. Он курировал миллиардный проект конгресс-холла на набережной реки Миасс, который планировался как площадка для проведения саммитов ШОС и БРИКС, но от него отказались, так как выяснилось, что комплекс не будет достроен к 2020 году. Кроме того, Текслер назвал проект Гаттарова высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург неэффективным, а после этого вице-губернатора не включили в состав делегации Челябинской области, которая отправилась на выставку «Экспо Шелковый путь» в китайский Сиань, информирует «УралПолит».
Еще одним громким скандалом стал розыгрыш пранкеров, которые звонили главам городов и районов Челябинской области, представились вице-губернатором Русланом Гаттаровым и потребовали подготовить банкет в честь приезда проверяющих из Москвы, писал News.ru.