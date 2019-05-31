Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров ушёл в отставку

Заявление об уходе 31 мая 2019 года подписал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер . Гаттаров объяснил свою отставку желанием двигаться дальше по карьерной лестнице.

Когда долго находишься на одном месте, сложно поддерживать продуктивность на максимуме, — отметил чиновник.

Гаттаров подчеркнул, что верит в Челябинскую область, в жителей Южного Урала и в их процветание. Он был одним из наиболее влиятельных членов команды экс-главы региона Бориса Дубровского . Официально свой пост чиновник покинет 3 июня.

О предстоящей отставке Руслана Гаттарова впервые заговорили около двух недель назад. Он курировал миллиардный проект конгресс-холла на набережной реки Миасс, который планировался как площадка для проведения саммитов ШОС БРИКС , но от него отказались, так как выяснилось, что комплекс не будет достроен к 2020 году. Кроме того, Текслер назвал проект Гаттарова высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург неэффективным, а после этого вице-губернатора не включили в состав делегации Челябинской области, которая отправилась на выставку «Экспо Шелковый путь» в китайский Сиань, информирует «УралПолит».

Еще одним громким скандалом стал розыгрыш пранкеров, которые звонили главам городов и районов Челябинской области, представились вице-губернатором Русланом Гаттаровым и потребовали подготовить банкет в честь приезда проверяющих из Москвы, писал News.ru.