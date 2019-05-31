Принято решение: Россия расширяет «черный список» из-за действий ЕС

МИД РФ объявил о расширении черного списка представителей Евросоюза в ответ на действия ЕС.

«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в комментарии на сайте российского МИД.

В ведомстве напомнили, что Москва неоднократно предостерегала Евросоюз от «противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций» и заявляла о возможности ответных мер.

Нота МИД РФ, информирующая о расширении черного списка, направлена представительству ЕС в России.