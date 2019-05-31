«Российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза», — говорится в комментарии на сайте российского МИД.
В ведомстве напомнили, что Москва неоднократно предостерегала Евросоюз от «противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций» и заявляла о возможности ответных мер.
Нота МИД РФ, информирующая о расширении черного списка, направлена представительству ЕС в России.