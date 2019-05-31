Пушков предрек Парубию отставку 

Спикер уходящей Рады Парубий угрожает Зеленскому: мол, будет отменять законы периода Порошенко, земля под Зеленским "будет гореть". Разошелся не на шутку, а у самого легитимность нулевая: в следующей Раде ему спикером не быть. Пустые угрозы почти отставного социал-националиста. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 31, 2019