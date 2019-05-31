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Пушков предрек Парубию отставку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что спикер Рады Андрей Парубий не будет в следующей Раде спикером. Об этом он написал в твиттере.
По словам Пушкова, Парубий угрожает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что будет отменять законы периода экс-главы Украины Петра Порошенко и земля под Зеленским "будет гореть". Однако он зря так говорит, считает сенатор.
"Разошелся не на шутку, а у самого легитимность нулевая: в следующей Раде ему спикером не быть", — отметил Пушков.
Он добавил, что Парубий "почти отставной", а его угрозы — "пустые".
Ранее сообщалось, что "горящую под ногами землю предрекли Зеленскому в Раде.
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Комментарии
Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Андрей Парубий
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