Путин согласился с идеей внедрения в 10 регионах пилотного проекта «Социальный навигатор»

Президент России Владимир Путин одобрил идею о запуске в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор", позволяющего получать любую социальную помощь по единому номеру телефона.

"Согласен",

— сказал он на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой , комментируя ее предложение.

Детский омбудсмен рассказала, что этот проект направлен на решение задачи приближения социальной помощи к людям, которую Путин поставил в своем послании парламенту.

"Создается единый телефонный номер, мы разработали нормативную базу, на основании которой все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам, — рассказала о сути проекта Кузнецова. — Не человек изучает всю структуру управления, департамента, социальную инфраструктуру региона, а это знают специальные люди, которые профессионально направляют человека, и не только направляют, но и получают обратную связь".

"И результаты: программа принимает только такой результат, не сообщение о том, что встреча произошла и человек там был и запрос свой озвучил, а что вопрос решен, — добавила она. — Дети, например, вернулись в семью, решен вопрос иного характера. Здесь, конечно, решается сразу несколько вопросов".

Кроме того, граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.

"Мы вас очень просим, чтобы не менее 10 пилотных регионов в этом году мы смогли охватить эти проектом, — сказала Кузнецова. — Чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано".

По ее словам, этот проект уже внедрили в одном из регионов России.