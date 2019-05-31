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Путин согласился с идеей внедрения в 10 регионах пилотного проекта «Социальный навигатор» 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин одобрил идею о запуске в 10 регионах пилотного проекта "Социальный навигатор", позволяющего получать любую социальную помощь по единому номеру телефона.
"Согласен",
— сказал он на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, комментируя ее предложение.
Детский омбудсмен рассказала, что этот проект направлен на решение задачи приближения социальной помощи к людям, которую Путин поставил в своем послании парламенту.
"Создается единый телефонный номер, мы разработали нормативную базу, на основании которой все сигналы, которые поступают на этот телефонный номер, специально обученными координаторами распределяются по ведомствам, — рассказала о сути проекта Кузнецова. — Не человек изучает всю структуру управления, департамента, социальную инфраструктуру региона, а это знают специальные люди, которые профессионально направляют человека, и не только направляют, но и получают обратную связь".
"И результаты: программа принимает только такой результат, не сообщение о том, что встреча произошла и человек там был и запрос свой озвучил, а что вопрос решен, — добавила она. — Дети, например, вернулись в семью, решен вопрос иного характера. Здесь, конечно, решается сразу несколько вопросов".
Кроме того, граждане смогут получить по этому телефону всю информацию о положенных им льготах и пособиях.
"Мы вас очень просим, чтобы не менее 10 пилотных регионов в этом году мы смогли охватить эти проектом, — сказала Кузнецова. — Чтобы точно оценить, в какой форме, в каком виде это может быть реализовано".
По ее словам, этот проект уже внедрили в одном из регионов России.
"Разработана вся нормативная база, сейчас у нас есть готовый инструмент, инновационный подход к управлению в социальной сфере, который дает обратную связь и человеку, и, самое главное, руководителю региона, — заметила Кузнецова. — Он чувствует, какие сигналы о социальной помощи приходят".
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Политика , Общество , Анна Кузнецова , Владимир Путин
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