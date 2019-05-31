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Маас и Помпео ушли от ответов на вопросы о «Северном потоке — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео ушли от ответов по существу на вопросы о «Северном потоке — 2», которые были заданы на пресс-конференции после переговоров на дипломатической вилле «Борзиг».
Несмотря на то, что вопрос о «Северном потоке — 2» был задан несколькими представителями прессы и касался как возможных санкций США против европейских участников проекта, так и будущего украинского газового транзита, министры не стали углубляться в данную тему.
«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока не введем их, к этому нечего добавить», — заявил Помпео, передает РИА «Новости».
«Вчера в ходе моих переговоров в Киеве с президентом (Украины Владимиром) Зеленским тема «Северного потока — 2» не поднималась», — коротко ответил Маас на вопрос об украинском транзите.
Во вторник президент Чехии Милош Земан заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» соответствует национальным интересам республики, а у США нет причин выступать на эту тему.
21 мая министр энергетики США Рик Перри заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». В Кремле в ответ выразили уверенность, что проект будет реализован. В МИД также подчеркнули, что проект «Северный поток — 2» носит коммерческий характер и отвечает интересам Европы.
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Комментарии
Политика , Ближний Восток , В мире , США , Милош Земан , Рик Перри , МИД , РИА Новости , Германия
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