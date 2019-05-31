Россия направила приглашение комиссару Совета Европы по правам человека посетить Крым

"Мы направили приглашение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович посетить Крым. Ее будут готовы там принять в ближайшее время либо в другие удобные для нее сроки. Имеем в виду создать все необходимые условия для ознакомления комиссара с нынешними крымскими реалиями", — отметил собеседник агентства.

"Рассчитываем, что визит поможет сформировать в СЕ объективное представление о процессах, происходящих в Крыму", — сказал высокопоставленный дипломат.

Он также отметил, что РФ рассматривает СЕ в качестве важного элемента международно-правовой архитектуры, обеспечивающего единство общеевропейского правового пространства, и придает большое значение многопрофильному взаимодействию с этой организацией.

"Несмотря на кризис, спровоцированный неправомерным лишением нашей делегации ключевых полномочий, продолжаем активное взаимодействие со всеми структурами СЕ, — продолжил замминистра. — Только за последние два года Совет Европы посетили председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, главы ряда российских федеральных министерств и ведомств, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Буквально на днях Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита в Страсбург встречался с руководителями СЕ".

"В свою очередь генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, другие представители руководства секретариата СЕ регулярно бывают в нашей стране", — добавил Грушко.