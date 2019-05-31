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Россия направила приглашение комиссару Совета Европы по правам человека посетить Крым 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия пригласила комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунью Миятович посетить Крым в удобные для нее сроки. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Мы направили приглашение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович посетить Крым. Ее будут готовы там принять в ближайшее время либо в другие удобные для нее сроки. Имеем в виду создать все необходимые условия для ознакомления комиссара с нынешними крымскими реалиями", — отметил собеседник агентства.
"Рассчитываем, что визит поможет сформировать в СЕ объективное представление о процессах, происходящих в Крыму", — сказал высокопоставленный дипломат.
Он также отметил, что РФ рассматривает СЕ в качестве важного элемента международно-правовой архитектуры, обеспечивающего единство общеевропейского правового пространства, и придает большое значение многопрофильному взаимодействию с этой организацией.
"Несмотря на кризис, спровоцированный неправомерным лишением нашей делегации ключевых полномочий, продолжаем активное взаимодействие со всеми структурами СЕ, — продолжил замминистра. — Только за последние два года Совет Европы посетили председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, главы ряда российских федеральных министерств и ведомств, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Буквально на днях Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках визита в Страсбург встречался с руководителями СЕ".
"В свою очередь генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд, другие представители руководства секретариата СЕ регулярно бывают в нашей стране", — добавил Грушко.
В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 10 октября 2018 года Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ — Комитете министров и Парламентской ассамблее — могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. После встречи 16-17 мая глав МИД стран СЕ в Хельсинки на сайте организации появилось заявление Комитета министров о том, что все страны — участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Кроме того, в документе напоминается об обязанности стран СЕ платить членские взносы в бюджет организации. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран-членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.
ТАСС: последние новости
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Политика , Александр Грушко , Вячеслав Лебедев , Татьяна Москалькова , Патриарх Кирилл , ЕСПЧ , МИД , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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