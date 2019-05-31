Минюст решил ликвидировать три политические партии

Верховный суд России рассмотрит заявление министерства юстиции о ликвидации трех политических партий, которые на протяжении последних семи лет не участвовали в выборах. Речь идет о «Народной партии „За женщин России“», «Альянсе зеленых» и «Союзе горожан».

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции. Ликвидировать партию можно на основании федерального закона «О политических партиях». В документе говорится, что если партия не принимала участие в выборах в течении семи лет подряд, то Верховный суд может принять решение о ее ликвидации.

Всего министерство юстиции намерено проверить в этом году восемь партий на соответствие их деятельности уставу и соблюдения законодательства.

Всего в списке политических партий на сайте министерства юстиции указаны 61 организация.