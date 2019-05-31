Россия и Турция выступают за прекращение огня в Идлибе, заявил Песков

Москва считает необходимым добиваться, чтобы террористы из сирийского Идлиба прекратили огонь, в соответствии с договоренностями это ответственность турецкой стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В данном случае нельзя говорить о каких-то расхождениях. Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму и из Идлиба",

— сказал Песков, отвечая на вопрос о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, по итогам которого журналисты заметили расхождения в формулировках в сообщениях Москвы и Анкары.

Он подчеркнул, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, ответственна за это Турция.

"И здесь, конечно, нужно помнить, что в данном случае, по тем договоренностям, которые были заключены в Сочи, это ответственность турецкой стороны. И здесь, конечно, важны действия наших турецких партнеров и также сотрудничество между Россией и Турцией для достижения этих целей", — сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что в первую очередь речь идет именно об Идлибе.