Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Турция выступают за прекращение огня в Идлибе, заявил Песков 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва считает необходимым добиваться, чтобы террористы из сирийского Идлиба прекратили огонь, в соответствии с договоренностями это ответственность турецкой стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае нельзя говорить о каких-то расхождениях. Действительно, необходимо прекращение огня в Идлибе, необходимо добиться того, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям, а также по некоторым объектам, где расположены наши военные, в том числе по Хмеймиму и из Идлиба",
— сказал Песков, отвечая на вопрос о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, по итогам которого журналисты заметили расхождения в формулировках в сообщениях Москвы и Анкары.
Он подчеркнул, что, согласно ранее достигнутым договоренностям, ответственна за это Турция.
"И здесь, конечно, нужно помнить, что в данном случае, по тем договоренностям, которые были заключены в Сочи, это ответственность турецкой стороны. И здесь, конечно, важны действия наших турецких партнеров и также сотрудничество между Россией и Турцией для достижения этих целей", — сказал Песков.
Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что в первую очередь речь идет именно об Идлибе.
"В первую очередь, конечно. Там скопления боевиков, которые оттуда ведут наступательные действия", — пояснил Песков.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии
Политика , Армия , Конфликты , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Москва , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским117
Голикова объяснила странный перенос выходных23
Лукашенко рассказал, как «кинули» Белоруссию136
Стало известно о тяжелой болезни Бекмамбетова3
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой36
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение