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Песков рассказал о формировании рейтинга Путина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Рейтинг президента Владимира Путина формируется по оценке его работы россиянами, при этом социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что у президента нет «разных рейтингов». «У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента. Все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично», — заметил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле ценят профессионализм социологов, но задают и будут задавать им вопросы об их работе, когда они появляются. «Если смотреть на цифры, то получается, что можно одобрять, но не доверять, или доверять, но не одобрять», — проиллюстрировал одно из противоречий рейтингов представитель Кремля.
Песков также отметил, что данные социологических опросов об одобрении деятельности властей и главы государства учитываются при подготовке прямых линий президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я лично принимал участие в подготовке президента к уже более 15 прямых линий, я вам скажу, что очень часто социология ошибается в этом плане (рейтингов Путина). Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы потом получаем в реальности от граждан», — сказал Песков, передает ТАСС.
В четверг в Кремле заявили, что рассчитывают, что эксперты в сфере статистики в ближайшее время проанализируют динамику рейтингов президента Владимира Путина.
Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что рейтинг Путина существенно вырос с января по май 2019 года. «Рейтинг президента РФ Владимира Путина с января по май — мы задавали вопрос: „Одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ“. В январе 62% — одобряло, 29% — не одобряло, в мае 66% — одобряло, 25% — не одобряло», — сказал Федоров.
По его словам, эти цифры говорят о последовательном росте рейтинга главы государства.
«Это именно рост, а не падение», — подчеркнул Федоров.
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Политика , Социология , Валерий Федоров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ВЦИОМ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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