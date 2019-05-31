Песков рассказал о формировании рейтинга Путина

Рейтинг президента Владимира Путина формируется по оценке его работы россиянами, при этом социология нередко ошибается, но профессионализм специалистов в этой сфере Кремль высоко ценит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что у президента нет «разных рейтингов». «У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента. Все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично», — заметил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле ценят профессионализм социологов, но задают и будут задавать им вопросы об их работе, когда они появляются. «Если смотреть на цифры, то получается, что можно одобрять, но не доверять, или доверять, но не одобрять», — проиллюстрировал одно из противоречий рейтингов представитель Кремля.

Песков также отметил, что данные социологических опросов об одобрении деятельности властей и главы государства учитываются при подготовке прямых линий президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я лично принимал участие в подготовке президента к уже более 15 прямых линий, я вам скажу, что очень часто социология ошибается в этом плане (рейтингов Путина). Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы потом получаем в реальности от граждан», — сказал Песков, передает ТАСС.

В четверг в Кремле заявили, что рассчитывают, что эксперты в сфере статистики в ближайшее время проанализируют динамику рейтингов президента Владимира Путина.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что рейтинг Путина существенно вырос с января по май 2019 года. «Рейтинг президента РФ Владимира Путина с января по май — мы задавали вопрос: „Одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ“. В январе 62% — одобряло, 29% — не одобряло, в мае 66% — одобряло, 25% — не одобряло», — сказал Федоров.

По его словам, эти цифры говорят о последовательном росте рейтинга главы государства.