Косачев отметил важность финансовой поддержки русского языка за рубежом

Двукратное увеличение финансирования поддержки русского языка за рубежом — это инвестиции в будущее, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия в 2019–2025 годах потратит на программу по продвижению русского языка за рубежом 7,4 миллиарда рублей, что в два раза больше по сравнению с предыдущей аналогичной программой.

"Федеральная целевая программа "Русский язык", которая сейчас будет продлеваться на очередное количество лет, по имеющимся планам получит на предстоящий период финансовую поддержку примерно в два раза больше, чем это было в рамках ныне действующей программы. Это очевидная демонстрация внимания государства российского и общества российского к этой теме. Это осознание того, что использование финансового ресурса в этом направлении — это не трата финансовых средств, а это инвестиции в наше общее будущее", — сказал Косачев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он подчеркнул, что даже "самые предвзято относящиеся к России люди", которые при этом владеют русским языком, — это уже "партнеры по диалогу".

"Это по определению решает задачи конвертации самых наших записных недоброжелателей в людей, которые, как минимум, объективно воспринимают Россию, это самый прямой и эффективный путь", — подчеркнул он.

Косачев также выразил уверенность, что нынешнее двукратное увеличение финансирования поддержки русского языка за рубежом — "это только первый правильный шаг в правильном направлении".

При этом сенатор подчеркнул, что для популяризации русского языка нужно делать так, чтобы люди понимали: владение этим языком "вернётся к ним сторицей" и будет "работать на них всю жизнь".