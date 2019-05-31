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Посол России в Сербии назвал варварством нападение в Косове на российского дипломата 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Посол России в Сербии Александр Чепурин назвал варварством и зверством нападение в Косове на российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
"Мы будем поддерживать и делать все, чтобы вы как можно скорее встали на ноги. Те, от кого вы пострадали, тоже ответят, Следственный комитет возбудил дело. Нападение на сотрудника ООН — это варварство и зверство",
— заявил он в пятницу во время посещения дипломата в больнице Белграда вместе с сербским президентом Александаром Вучичем.
"Очень приятно чувствовать за своей спиной страну",
— отметил в свою очередь Краснощеков, поблагодарив посла за помощь и заботу.
Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение, затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.
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Комментарии1
Политика , ООН , СКР , Сербия
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