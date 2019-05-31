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Путин поздравил Ассоциацию волонтерских центров с пятилетием 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил Ассоциацию волонтерских центров с пятилетним юбилеем. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Образованная в 2014 году, Ассоциация внесла большой, впечатляющий вклад в проведение зимних Олимпийских игр в Сочи, в решение серьезных организационных задач, в создание грандиозного праздника спорта, атмосферы искреннего гостеприимства и радушия. Убедительно продемонстрировала свой огромный творческий, созидательный потенциал", — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что Ассоциация сплотила десятки тысяч людей из разных регионов России и зарядила их интересными планами и инициативами.
"Важно, что вы стремитесь приносить пользу обществу, реализовывать свои знания, способности, опыт во имя благих, значимых дел. В активе Ассоциации — востребованные патриотические, спортивные, культурные, просветительские мероприятия, участие в строительстве объектов социальной, транспортной, производственной инфраструктуры. Оказание действенной помощи тем, кто нуждается в заботе и поддержке", — добавил президент.
Глава государства также отметил необходимость укрепления добровольческого движения и широкого привлечения к этой работе молодежи.
Ассоциация волонтерских центов, крупнейшая добровольческая организация, была создана в 2014 году с целью выстраивания работы по организации и сопровождению волонтерских центров в субъектах РФ, а также развития волонтерского движения в стране. На сегодняшний день в Ассоциацию входит более 100 различных организаций.
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Политика , Владимир Путин , Сочи
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