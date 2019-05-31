Зеленский пошутил о кражах в администрации президента 

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Сеть фото с тренировки в спортзале администрации президента. Глава украинского государства на фоне ситуации с исчезновением серверов с секретной информацией пошутил, что хотя бы гантели остались на месте.
Снимок был размещен в Facebook.
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал Зеленский.
На фото также запечатлен глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.
Отметим, что в 2017 году Зеленский завел на YouTube канале спортивный блог «Ze Kubiki».
Ранее стало известно, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
Производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 329 ККУ («Потеря документов, содержащих государственную тайну, что привело к тяжким последствиям»).
Украинский юрист Андрей Портнов призвал проверить экс-президента Петра Порошенко из-за исчезновения сервера с секретной информацией из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).