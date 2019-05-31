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Зеленский пошутил о кражах в администрации президента 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Сеть фото с тренировки в спортзале администрации президента. Глава украинского государства на фоне ситуации с исчезновением серверов с секретной информацией пошутил, что хотя бы гантели остались на месте.
Снимок был размещен в Facebook.
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал Зеленский.
На фото также запечатлен глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.
Отметим, что в 2017 году Зеленский завел на YouTube канале спортивный блог «Ze Kubiki».
Ранее стало известно, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
Производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 329 ККУ («Потеря документов, содержащих государственную тайну, что привело к тяжким последствиям»).
Украинский юрист Андрей Портнов призвал проверить экс-президента Петра Порошенко из-за исчезновения сервера с секретной информацией из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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