Зеленский пошутил о кражах в администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в Сеть фото с тренировки в спортзале администрации президента . Глава украинского государства на фоне ситуации с исчезновением серверов с секретной информацией пошутил, что хотя бы гантели остались на месте.

Снимок был размещен в Facebook.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — подписал Зеленский.

На фото также запечатлен глава администрации Андрей Богдан и личный тренер украинского лидера.

Отметим, что в 2017 году Зеленский завел на YouTube канале спортивный блог «Ze Kubiki».

Ранее стало известно, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело после исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.

Производство зарегистрировано по ч. 2 ст. 329 ККУ («Потеря документов, содержащих государственную тайну, что привело к тяжким последствиям»).