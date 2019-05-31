Крым намерен инициировать рассмотрение вопроса по отмене западных санкций в Европейском суде справедливости в Люксембурге, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Мы будем инициировать международное судебное разбирательство по отмене абсолютно противоправных санкций, введенных в отношении Крыма. С подобным предложением мы готовы обратиться к федеральным органам власти. Крымские санкции должны быть обязательно оспорены и шансы на это у российской стороны, при условии объективного судебного разбирательства, достаточно велики", — сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, санкции в отношении Крыма являются недопустимым бесчеловечным примером несправедливости, а также нарушений прав и свобод граждан.
"Нами уже собраны необходимые материалы, которые могут лечь в основу будущего обращения в Европейский суд справедливости", — сказал Молохов.