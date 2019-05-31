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Путин наделил тюремное ведомство новыми полномочиями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении иностранных граждан, отбывших наказание в российских местах лишения свободы за совершенные ими преступления на территории страны. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Тюремное ведомство наделяется правом признавать нежелательным пребывание иностранцев и лиц без гражданства в стране и принимать решение о запрете на въезд иностранцам.
Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Прежде эти полномочия были в компетенции Минюста, отмечает ТАСС.
В настоящее время в российских колониях находятся 25,7 тысяч иностранных граждан из 60 стран мира. Их число превышает пять процентов от общего количества осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сообщили в пресс-службе ФСИН.
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Политика , Владимир Путин , Минюст РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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