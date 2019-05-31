Путин наделил тюремное ведомство новыми полномочиями

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении полномочий Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в отношении иностранных граждан, отбывших наказание в российских местах лишения свободы за совершенные ими преступления на территории страны. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Тюремное ведомство наделяется правом признавать нежелательным пребывание иностранцев и лиц без гражданства в стране и принимать решение о запрете на въезд иностранцам.

Указ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Прежде эти полномочия были в компетенции Минюста , отмечает ТАСС.

В настоящее время в российских колониях находятся 25,7 тысяч иностранных граждан из 60 стран мира. Их число превышает пять процентов от общего количества осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, сообщили в пресс-службе ФСИН.