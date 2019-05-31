Лавров заявил, что власти Косово «отбились от рук»

Глава МИД РФ назвал неприемлемым нападение сотрудников полиции на российского участника миссии ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что непризнанная республика Косово перестала слушаться тех, кто отдает ей команды на Западе. В результате покровительства со стороны Вашингтона и Брюсселя косовские власти стали испытывать чувство безнаказанности и «отбились от рук».

«Они явно отбились от рук тех, кто делал вид, что руководит», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал неприемлемым нападение сотрудников полиции на российского участника миссии ООН в Косове. По словам Лаврова, такому поведению нет оправдания.

«Их попытки лишить нашего представителя полномочий, статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН», — добавил министр.

Ранее российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков был жестоко избит местными силовиками. Его доставили в больницу Белграда с переломом скуловой кости и верхней челюсти.

Напомним, 28 мая косовский спецназ провел на севере республики, где проживают преимущественно этнические сербы, операцию, в ходе которой были задержаны несколько граждан сербского происхождения, а также россиянин, сотрудник миссии ООН. В Приштине оправдали силовое вторжение в регион якобы борьбой с организованной преступностью.

МИД РФ назвал это задержание вопиющим актом. После случившегося войска Сербии были приведены в боеготовность.