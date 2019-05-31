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В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал возмутительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, и отметил что Зеленский тем самым показывает свое неуважение и нежелание налаживать диалог с соседним государством.
Ранее Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны".
"Это заявление возмутительное. Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко. Зеленский подобными заявлениями выражает неуважение к России, нежелание налаживать диалог с Россией. Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями", — сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор подчеркнул, что Зеленскому нужно набраться смелости и признать, что Украина воюет не с Россией, а с собственным народом на Донбассе.
"Зеленскому правильнее говорить о том, как достичь мира на Донбассе и выполнить свои предвыборные обещания. Пока никаких движений в этом плане мы не видим. Реальных шагов нет, хотя прошло уже достаточно много времени ", — сказал Цеков.
По его мнению, Зеленскому нужно не тратить время на встречи с американскими сенаторами, которые способны только разжигать конфликты в разных странах, а заняться вопросом нормализации отношений и сотрудничества с Россией.
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Политика , Владимир Зеленский , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости
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