В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн

Ранее Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны".

"Это заявление возмутительное. Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко. Зеленский подобными заявлениями выражает неуважение к России, нежелание налаживать диалог с Россией. Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями", — сказал РИА Новости Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Зеленскому нужно набраться смелости и признать, что Украина воюет не с Россией, а с собственным народом на Донбассе.

"Зеленскому правильнее говорить о том, как достичь мира на Донбассе и выполнить свои предвыборные обещания. Пока никаких движений в этом плане мы не видим. Реальных шагов нет, хотя прошло уже достаточно много времени ", — сказал Цеков.

По его мнению, Зеленскому нужно не тратить время на встречи с американскими сенаторами, которые способны только разжигать конфликты в разных странах, а заняться вопросом нормализации отношений и сотрудничества с Россией.