Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России бредовыми домыслами

Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.

"Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах. Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", — сказал Лавров журналистам в Токио.