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Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России бредовыми домыслами 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бредовыми домыслами заявления США о том, что Россия нарушила мораторий на ядерные испытания.
Глава военной разведки США Роберт Эшли заявил в среду, что Россия, "вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания по принципу "нулевой мощности", как это предусмотрено. США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, соответственно, не связаны обязательствами по его выполнению.
"Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена и представителями Организации по запрещению ядерных испытаний, и уважаемыми авторитетными экспертами в самих Соединенных Штатах. Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", — сказал Лавров журналистам в Токио.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой". На фоне скандала ему пришлось подать в отставку. Позднее австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что девушка оказалась специально нанятой студенткой из Боснии и Герцеговины.
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Политика , Армия , Сергей Лавров , МИД , Европарламент , США
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