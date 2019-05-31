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Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим 

RT на русском 40 минут назад
Глава российского МИД Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что Россия предложила Японии перейти к полному безвизовому режиму.
«Мы напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем рассчитывать, что диалог продолжиться», — заявил Лавров.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к дальнейшим шагам по смягчению визового режима с Японией.
Она отмечала, что МИД ведёт переговоры на эту тему.
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Политика , Видео , Валентина Матвиенко , Сергей Лавров , МИД , Совет Федерации , Япония
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