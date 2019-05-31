Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим

«Мы напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями. Будем рассчитывать, что диалог продолжиться», — заявил Лавров.

Она отмечала, что МИД ведёт переговоры на эту тему.