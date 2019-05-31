Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дату встречи Путина и Абэ назвал Лавров 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится 29 июня в Осаке, передает РИА "Новости".
Данное заявление глава российского МИДа сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно.
"Сегодня мы сверили часы по вопросам развития наших отношений во всех областях в рамках подготовки к очередной встрече президента Путина и премьер-министра Абэ, которая запланирована на полях саммита группы двадцати в Осаке 29 июня ", — сказал Лавров.
28–29 июня 2019 года в японской Осаке пройдет саммит G20.
Ранее Лавров заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.
Газета.Ru: последние новости
Трамп и Эрдоган договорились о встрече в Японии В Кремле сочли "оскорбительной" надпись о Путине на мосту Президент Туркмении подарил Медведеву щенка
Политика , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Осака , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обратится к Москве за помощью26
«Все уже известно»: что привело к трагедии SSJ-100
Россиянам сократят новогодние каникулы71
Названа причина катастрофы с SSJ-100108
Москва отказала Ирану136
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:29
Телеведущую затравили за небритые подмышки
Шоу-бизнес
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение