Лавров заявил, что поможет вывести отношения с Токио на новый уровень

Сергей Лавров. Только повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, а также выстраивание партнерства в международных делах может вывести отношения Москвы и Токио на новый уровень, заявил на встрече с главой МИД Японии Таро Коно министр иностранных дел РФ

По его словам, у Японии и России очень хорошая динамика контактов как на высшем, так и на министерском уровнях.

"Важно эту динамику конвертировать в насыщение содержанием наших практических связей", — сказал Лавров.

"Имею в виду повышение темпов и расширение сфер экономического сотрудничества, выстраивание партнерства в международных делах. Все это только и может вывести нас на создание принципиально нового качества отношений", — подчеркнул министр.

Он выразил уверенность, что обоим министрам есть, что доложить президенту Владимиру Путину и премьер-министру Синдзо Абэ , "когда они встретятся в Осаке в конце июня".

Россия и Япония давно ведут переговоры по мирному договору. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.