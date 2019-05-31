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СМИ узнали дату «прямой линии» Путина 

Газета.Ru 6 минут назад
Фото: ТАСС
Ежегодная "прямая линия" с российским президентом Владимиром Путиным запланирована на 20 июня, сообщает принадлежащий Демьяну Кудрявцеву РБК со ссылкой на источники в Кремле.
Отмечается, что об этом изданию рассказали два кремлевских источника. Один из них подчеркнул, что данная дата является "основной" и именно на нее "ориентируются" в Кремле.
Формат "прямой линии" существует с 2001 года. В прошлом году она длилась почти четыре с половиной часа.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что "прямая линия" пройдет летом.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Демьян Кудрявцев , РБК
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