СМИ узнали дату «прямой линии» Путина

Ежегодная "прямая линия" с российским президентом Владимиром Путиным запланирована на 20 июня, сообщает принадлежащий Демьяну Кудрявцеву РБК со ссылкой на источники в Кремле.

Отмечается, что об этом изданию рассказали два кремлевских источника. Один из них подчеркнул, что данная дата является "основной" и именно на нее "ориентируются" в Кремле.

Формат "прямой линии" существует с 2001 года. В прошлом году она длилась почти четыре с половиной часа.