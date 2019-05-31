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Лукашевич заявил, что Россия ожидает адекватной реакции ОБСЕ на события в Косове 

RT на русском + ещё 1 56 минут назад
Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что российская сторона ожидает адекватной реакции от организации на последние события в непризнанном государстве Косово.
«Ожидаем адекватной реакции на эти события от действующего председательства ОБСЕ и профильных структур организации», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Лукашевич, российской стороне известно, что ранее Белград и Приштина с участием ЕС и при поддержке Запада якобы достигли понимания, что косовский полицейский спецназ, вооружённый длинноствольным оружием, «на сербонаселённый север входить не будет».
«Тем не менее на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных сил для Косово, которые обладают мандатом Совета Безопасности ООН по обеспечению мира и безопасности в крае», — указал он.
По его словам, настало время образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями.
28 мая полицейский спецназ Косова ROSU на бронетехнике вторгся на территорию северных районов автономного края Косово и Метохия..
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Политика , Видео , Александр Лукашевич , ЕС , ОБСЕ , Совбез ООН , РИА Новости
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