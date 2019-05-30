«Ищут какие-то поводы»: В Крыму отреагировали на возможные санкции Украины

Крыму связали инициативу Украины о введении санкций из-за раскопок на полуострове с попыткой развязать «очередной виток крымской истерии».

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT заявил , что никакой украинский орган не будут указывать России , что делать в Крыму.

«Мы понимаем, что сегодня киевский режим продолжает пытаться ухватиться за любую возможность, чтобы развязать очередной виток крымской истерии», — сказал он.

Ганжара отметил, что «истерия Украины» по Крыму надоела международному сообществу и на нее уже никто не обращает внимания.

«Украина лучше бы подумала над компетенциями органов, которые она финансирует, которые просто для того, чтобы оправдать своё существование и проедание бюджетов… ищут какие-то поводы и возможность, чтобы что-то придумать», — посоветовал Ганжара, имея в виду украинское министерство по делам неподконтрольных территорий, ставшее инициатором санкций.

Ранее в Киеве предложили ввести санкции в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.