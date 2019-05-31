Посол КНР рассказал о повестке встречи Си Цзиньпина и Путина

Об этом сообщает РИА Новости.

«Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями… по дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях, включая и вопросы о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь», денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил китайский посол.

Ранее Ли Хуэй в беседе с kp.ru отметил значительный потенциал сотрудничества Пекина и Москвы в энергетике, авиации и инфраструктуре.