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Посол КНР рассказал о повестке встречи Си Цзиньпина и Путина 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Китая в России Ли Хуэй рассказал о темах переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина в ходе запланированного на 5—7 июня визита китайского лидера в Россию.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Си Цзиньпин будет обмениваться мнениями… по дальнейшему углублению сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других областях, включая и вопросы о сопряжении Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс — один путь», денуклеаризации Корейского полуострова», — заявил китайский посол.
Ранее Ли Хуэй в беседе с kp.ru отметил значительный потенциал сотрудничества Пекина и Москвы в энергетике, авиации и инфраструктуре.
Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй также сообщил о планах делегаций подписать около 30 соглашений в ходе госвизита Си Цзиньпина в Россию.
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Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , МИД , ЕАЭС , Комсомольская правда , Китай
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