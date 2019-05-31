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Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским 

Рамблер + ещё 12 53 минуты назад
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Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что обсуждение того, что минские договоренности так и не были выполнены, возобновилось после смены власти на Украине.
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Песков подчеркнул, что обсуждать это необходимо, в том числе на высшем уровне в нормандском формате. Однако чтобы встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялась, должны «созреть соответствующие условия».
Среди таковых, по словам пресс-секретаря Путина, готовность Украины выполнять минские соглашения, а также — идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Все это требует дальнейшего прояснения», — отметил Песков, добавив, что пока «каких-то конкретных прикидок» относительно саммита в нормандском формате нет.
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Политика , Видео , Конфликты , Украина
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