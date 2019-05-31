Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским

Встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в нормандском формате состоится, лишь когда «созреют соответствующие условия». Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что обсуждение того, что минские договоренности так и не были выполнены, возобновилось после смены власти на Украине.

Песков подчеркнул, что обсуждать это необходимо, в том числе на высшем уровне в нормандском формате. Однако чтобы встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии состоялась, должны «созреть соответствующие условия».

Среди таковых, по словам пресс-секретаря Путина, готовность Украины выполнять минские соглашения, а также — идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.