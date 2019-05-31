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Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским 

Lenta.ru + ещё 10 30 минут назад
Фото: ТАСС
Подготовка встречи лидеров стран «нормандской четверки», в частности с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, в настоящий момент не ведется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в пятницу, 31 мая.
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По его словам, прежде Киев должен подтвердить свою готовность выполнить минские договоренности, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик».
Представитель Кремля добавил, что после президентских выборов на Украине есть необходимость в возобновлении диалога в нормандском формате.
24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Нормандская четверка занимается переговорным процессом по урегулированию ситуации в Донбассе, в нее входит Германия, Россия, Франция и Украина.
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Политика , Конфликты , Украина
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