Россия обвинила Косово в пренебрежении к ООН

Объявление persona non grata российского гражданина, пострадавшего в Косово, демонстрирует пренебрежительное отношение к ООН со стороны Приштины, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ

"По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия", — отметили в российском МИД.

31 мая "министерство иностранных дел" Косово объявило persona non grata гражданина Российской Федерации, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края 28 мая. В настоящее время Краснощеков проходит лечение в Белграде.