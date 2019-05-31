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Россия обвинила Косово в пренебрежении к ООН 

РИА Новости + ещё 5 44 минуты назад
Объявление persona non grata российского гражданина, пострадавшего в Косово, демонстрирует пренебрежительное отношение к ООН со стороны Приштины, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
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"По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия", — отметили в российском МИД.
31 мая "министерство иностранных дел" Косово объявило persona non grata гражданина Российской Федерации, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, был задержан и жестоко избит в ходе операции албанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края 28 мая. В настоящее время Краснощеков проходит лечение в Белграде.
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Политика , МИД , ЕС , ООН
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