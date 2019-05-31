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Обострение отношений: МИД РФ осудил признание россиянина персоной нон грата в Косове 

Рамблер + ещё 5 5 минут назад
В МИД РФ прокомментировали объявление гражданина России Михаила Краснощекова персоной нон грата в непризнанной республике Косово.
«Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения. По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
По мнению российских дипломатов, такие шаги стали следствием «потакания косоварам» со стороны Запада.
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В МИД отметили, что Михаил Краснощеков был задержан и жестоко избит, несмотря на дипломатический иммунитет сотрудника Миссии ООН в Косово.
Ранее премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что Краснощеков внесен в черный список «из-за действий против конституционного порядка, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности».
Комментарии20
Политика , Рамуш Харадинай , МИД , ЕС , ООН
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