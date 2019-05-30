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«Большое преувеличение»: Глава ВЦИОМ объяснил рейтинг доверия Путину 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Коммерсант FM» объяснил падение рейтинга доверия президенту России Владимиру Путину.
По словам Федорова, при проведении опроса социологи просили респондентов назвать 4-5 политиков, которым они доверяют.
«После периода больших выборов людей беспокоят не сугубо политические темы, их беспокоит социально-экономическая проблематика. Меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков. Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — объяснил глава ВЦИОМ.
Опрос ВЦИОМ также продемонстрировал, что деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных. По словам Федорова, для этого показателя использовался вопрос, как люди оценивают работу Владимира Путина на посту президента.
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Федоров также анонсировал опрос, в котором респондентов будут спрашивать, доверяют они или не доверяют президенту Путину.
«Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил ВЦИОМ разъяснить, как может падать доверие к главе государства, но одновременно расти его электоральный рейтинг.
Комментарии96
Политика , Валерий Федоров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ВЦИОМ
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