Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня

России с 1 июня начинают действовать сразу несколько законов.

Ряд изменений вступят в силу в России, начиная с первого июня 2019 года.

Отмена роуминга.

Так, в силу вступает закон об отмене внутрироссийского роуминга и входящие звонки на территории страны станут бесплатными вне зависимости от оператора.

Остальные услуги будут предоставляться в рамках выбранного пакета услуг.

Третий этап амнистии капиталов.

Кроме того, начинает действовать пакет законов о налоговой амнистии. Подать спецдекларацию в рамках третьего по добровольному декларированию активов и счетов можно будет с по 29 февраля 2020 года. Амнистия предназначена для граждан, которые планируют перевести деньги из-за рубежа обратно в Россию.

Стоит отметить, что при продлении амнистии сохраняются все гарантии для тех, кто воспользовался ей в ходе первого и второго этапов.

Изменения по ОСАГО.

С 1 июня рассматривать конфликты между потерпевшим и страховщиком по ОСАГО будет финансовый омбудсмен. В его обязанности войдет работа по спорам на сумму до полумиллиона рублей. При этом по ОСАГО размер требований не ограничен.

Решения финансового омбудсмена обязательны для исполнения, но могут быть оспорены в суде.

Между тем вводится еще ряд новшеств по ОСАГО.

Документы о ДТП станет возможно оформлять без сотрудников полиции, а компенсационные выплаты сможет получить не только потерпевший, но и его представитель или, например, наследник.

Правила автотюнинга.

Чтобы начать улучшить свое транспортное средство, россияне должны будут получить разрешение в Госавтоинспекции : автотюнинг отныне будет регистрироваться по новым правилам. Каждый автомобилист должен будет предоставить целый ряд документов, среди которых, например, предварительное заключение технической экспертизы.

Совместные завещания и наследственные договоры.

С завтрашнего дня супруги смогут составлять совместные завещания, чтобы определить, как и в какой последовательности будет переходить общее имущество. При разводе документ утрачивает свою силу. Более того, завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни или после смерти.

Также россияне теперь смогут заключать и наследственные договоры — это соглашение между наследователем и его наследниками об определенных обязательствах перед составителем завещания.

Газовая сигнализация.