МИД Польши вызвал российского посла из-за стендов о смоленской катастрофе

Польская сторона выразила недовольство тем, что на стендах содержится информация из результатов расследования Международного авиационного комитета , в частности о вине экипажа самолета в катастрофе. В Варшаве не согласны с выводами МАК, первой национальной комиссии по расследованию этой катастрофы и уже несколько лет проводят собственное повторное расследование, периодически пытаясь обвинить в случившимся российскую сторону.

В этой связи в МИД Польши заявили российскому послу, что "содержание и само размещение в Смоленске досок не было согласовано с польской стороной".

"Польша ожидает от России разъяснений и удаления табличек, установленных возле места катастрофы в Смоленске", — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Посол России в Польше Сергей Андреев ранее заявил РИА Новости, что обломки самолета остаются в России, так как польская сторона еще не завершила расследование, а по российскому законодательству до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.