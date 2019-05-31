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Путин назвал властелина мира 

Рамблер + ещё 3 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Монополист в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Владимир Путин.
Вчера президент России поучаствовал в совещании о развитии ИИ-технологий. В ходе него Путин выразил уверенность, что именно они определят будущее.
«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, тот станет властелином мира», — убежден глава государства.
Он объяснил это тем, что применение ИИ-технологий обеспечивает «колоссальное» преимущество в качестве и результативности, так как позволяет принимать оптимальные решения быстро в режиме реального времени.
По словам президента, в сфере ИИ уже развернулась борьба за лидерство, и России тоже следует принять в ней участие — по меньшей мере обеспечить себе технологический суверенитет.
Путин назвал суверенитет в сфере искусственного интеллекта важнейшим условием безопасности, обороноспособности России, состоятельности ее экономики, бизнеса, а также качества жизни населения.
Комментарии141
Политика , Владимир Путин
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