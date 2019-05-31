Путин назвал властелина мира

Монополист в сфере искусственного интеллекта станет властелином мира. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Владимир Путин

Вчера президент России поучаствовал в совещании о развитии ИИ-технологий. В ходе него Путин выразил уверенность, что именно они определят будущее.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, тот станет властелином мира», — убежден глава государства.

Он объяснил это тем, что применение ИИ-технологий обеспечивает «колоссальное» преимущество в качестве и результативности, так как позволяет принимать оптимальные решения быстро в режиме реального времени.

По словам президента, в сфере ИИ уже развернулась борьба за лидерство, и России тоже следует принять в ней участие — по меньшей мере обеспечить себе технологический суверенитет.

Путин назвал суверенитет в сфере искусственного интеллекта важнейшим условием безопасности, обороноспособности России, состоятельности ее экономики, бизнеса, а также качества жизни населения.