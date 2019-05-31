Россия отказалась спускать на тормозах нападение на дипломата в Косово

Александр Лукашевич. Россия проследит за ходом дела вокруг нападения косовского спецназа на российского сотрудника ООН и не даст «спустить на тормозах это преступление», сообщил постпред России при ОБСЕ

Лукашевич указал постоянному совету ОБСЕ, что, кроме десятков сербов, в ходе выполнения «полицией» Косова преступного приказа в населенном пункте Зубин Поток был жестоко избит и арестован сотрудник Миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков, передает ТАСС.

«Нападавших не остановило даже то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. Что это, если не полное пренебрежение Приштиной международным правом? Или забота о законе — лишь ширма для провокаций косовоалбанской верхушки?», — задался вопросом российский дипломат.

«Внимательно проследим за ходом дела, не позволим спустить на тормозах это преступление», — подчеркнул постпред России при ОБСЕ.

Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.

Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.