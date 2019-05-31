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Россия отказалась спускать на тормозах нападение на дипломата в Косово 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 39 1 час назад
Россия проследит за ходом дела вокруг нападения косовского спецназа на российского сотрудника ООН и не даст «спустить на тормозах это преступление», сообщил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич указал постоянному совету ОБСЕ, что, кроме десятков сербов, в ходе выполнения «полицией» Косова преступного приказа в населенном пункте Зубин Поток был жестоко избит и арестован сотрудник Миссии ООН в Косово гражданин России Михаил Краснощеков, передает ТАСС.
«Нападавших не остановило даже то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом. Что это, если не полное пренебрежение Приштиной международным правом? Или забота о законе — лишь ширма для провокаций косовоалбанской верхушки?», — задался вопросом российский дипломат.
«Внимательно проследим за ходом дела, не позволим спустить на тормозах это преступление», — подчеркнул постпред России при ОБСЕ.
Во вторник Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица в ходе операции полиции самопровозглашенной республики Косово на севере края и в Метохии. По версии Приштины, Краснощеков якобы находился возле баррикад вместе с сербами.
Москва назвала «вопиющим актом» задержание дипломата в Косово, потребовав наказать виновных. Избитого россиянина отпустили лишь в четверг, он был доставлен в Белград.
В связи с нападением на дипломата в Косово СК России начал проверку. В Совфеде расценили задержание Краснощекова как пролог к боевым действиям.
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Политика , Видео , Александр Лукашевич , ОБСЕ , ООН , Совет Федерации , СКР , ИТАР-ТАСС
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