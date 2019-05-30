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В Госдуме оценили слова президента Латвии об отношениях с Россией 

Москва24 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил заявление избранного президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости нормализации отношений с Россией.
"После санкционной войны 2014 года страны Евросоюза потеряли миллиарды евро, приходит новая волна тех людей, которые хотят снова восстановить отношения с Россией… Россия сегодня привлекательна для иностранного бизнеса", — сказал он в комментарии RT.
Выборы, которые пройдут в странах Европы, во многом определят развитие российско-прибалтийского диалога. Улучшение отношений России и Европы будет постепенным, отметил Водолацкий. "В следующем году пройдут выборы в ряде государств. В течение трех лет все вернется на круги своя", — подчеркнул он.
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс ранее выступил за улучшение отношений с Россией. Он подчеркнул, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.
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Комментарии
Политика , Виктор Водолацкий , ЕС , Госдума , Латвия
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