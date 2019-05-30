В Госдуме оценили слова президента Латвии об отношениях с Россией

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил заявление избранного президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости нормализации отношений с Россией

"После санкционной войны 2014 года страны Евросоюза потеряли миллиарды евро, приходит новая волна тех людей, которые хотят снова восстановить отношения с Россией… Россия сегодня привлекательна для иностранного бизнеса", — сказал он в комментарии RT.

Выборы, которые пройдут в странах Европы, во многом определят развитие российско-прибалтийского диалога. Улучшение отношений России и Европы будет постепенным, отметил Водолацкий. "В следующем году пройдут выборы в ряде государств. В течение трех лет все вернется на круги своя", — подчеркнул он.

Избранный президент Латвии Эгилс Левитс ранее выступил за улучшение отношений с Россией. Он подчеркнул, что политика Риги в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.