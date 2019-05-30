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Лавров прокомментировал военную активность РФ на Курилах 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал слова японского коллеги Таро Коно о том, что Токио выступает против усиления военного присутствия вооружённых сил РФ на Южных Курилах.
Лавров подчеркнул, что российские военные имеют полное право там находиться, так как эта территория принадлежит Российской Федерации, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Сергей Лавров надеется, что НАТО отреагирует на инициативу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по деэскалации напряжённости в Евроатлантике и Евразии. По его словам, открытое обращение стран-членов ОДКБ к Альянсу с предложением всерьёз заняться конкретными мерами урегулировании ситуации является «достаточно важным».
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Политика , Армия , Сергей Лавров , МИД , НАТО , ИТАР-ТАСС
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