Совфед заподозрил США в подготовке вмешательства в выборы РФ

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявила о намерениях США вмешаться в региональные выборы в России, которые пройдут 8 сентября. По данным сенаторов, Госдеп интересует голосование в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.

Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов. По его словам, американские власти и связанные с ними организации проводят «масштабную и целенаправленную политику по так называемому сдерживанию России».

В этих целях Вашингтон, его союзники и партнёры используют доступные им средства, в том числе информационные, политико-административные, дипломатические, организационно-технические, финансовые для осуществления противоправного вмешательства в суверенные дела России, в частности, в период подготовки и проведения на территории РФ избирательных кампаний различного уровня, — цитирует Климова «Интерфакс».

Он также привёл аналитику данных, находящихся в распоряжении комиссии, согласно которой россияне продолжают вовлекаться иностранными наставниками в «так называемую протестную политическую деятельность» в РФ, стимулируемую извне.