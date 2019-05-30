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Совфед заподозрил США в подготовке вмешательства в выборы РФ 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета заявила о намерениях США вмешаться в региональные выборы в России, которые пройдут 8 сентября. По данным сенаторов, Госдеп интересует голосование в Москве, Санкт-Петербурге и Крыму.
Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов. По его словам, американские власти и связанные с ними организации проводят «масштабную и целенаправленную политику по так называемому сдерживанию России».
В этих целях Вашингтон, его союзники и партнёры используют доступные им средства, в том числе информационные, политико-административные, дипломатические, организационно-технические, финансовые для осуществления противоправного вмешательства в суверенные дела России, в частности, в период подготовки и проведения на территории РФ избирательных кампаний различного уровня, — цитирует Климова «Интерфакс».
Он также привёл аналитику данных, находящихся в распоряжении комиссии, согласно которой россияне продолжают вовлекаться иностранными наставниками в «так называемую протестную политическую деятельность» в РФ, стимулируемую извне.
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Политика , США
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