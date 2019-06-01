Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил Пашиняна с днем рождения 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин позвонил по телефону и направил поздравительную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну.
В разговоре лидеры затронули ряд актуальные вопросы двусторонней повестки и обсудили график контактов.
В поздравительной телеграмме Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию союзнических отношений, а также партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.
Российская Газета: последние новости
Кремль не получал запроса США по встрече Путина и Трампа на G20 Врио главы Петербурга Беглов подал документы в избирательную комиссию В Приморье объявлено о реорганизации администрации в правительство
Политика , Владимир Путин , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске4
Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске
Медведев прокомментировал отношения Украины и России
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон106
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске80
Видео
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
02:35
Молодые мамы подрались на детской площадке из-за качелей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение