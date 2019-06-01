Путин поздравил Пашиняна с днем рождения

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону и направил поздравительную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В разговоре лидеры затронули ряд актуальные вопросы двусторонней повестки и обсудили график контактов.

В поздравительной телеграмме Путин пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию союзнических отношений, а также партнерского взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.