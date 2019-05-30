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В Кремле подчеркнули важность ДНСВ 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Краеугольным камнем мировой безопасности назвали в Кремле договор о сокращении стратегических вооружений (ДСНВ).
"ДСНВ, конечно, краеугольный камень архитектуры международной безопасности, разоруженческой тематики. Поэтому это тема, которая активно стоит на повестке дня и нуждается в обсуждении", — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что российское видение этой проблемы неоднократно доводилось до сведения Соединенных Штатов.
"В том числе об этом заходила речь и в ходе недавней беседы президента Путина с госсекретарем США Майком Помпео", — напомнил Песков.
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