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Захарова оценила планы Саакашвили «строить новую Украину» 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала намерение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «строить новую Украину».
«Опять? Опять новую Украину? Это каждые пять лет теперь будет начинаться великая стройка новой страны? А с 2014 года что строили? А до этого, при Ющенко?» — написала дипломат.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен бороться за то, чтобы Украина стала ведущей страной в Европе.
28 мая президент страны Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
29 мая политик вернулся в Киев из Варшавы.
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Политика , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Михаил Саакашвили , МИД
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